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توك شو

حالة السيدة أمل .. الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى على الهواء

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الخالق صلاح
أعلنت الإعلامية عزة مصطفى عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة إحدى السيدات التي تطالب بتوفير فرصة عمل لها أو لزوجها لأن نجلها معاق. 

وأضافت خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، : « الطبطبة شئ جميل جدا شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي».

ومن جابنها قالت السيدة أمل : « ربنا يخليك ياريس أنت أبونا ربنا يكفيك شر الوحش والناس الوحشة».

وتابعت: « أنت أبونا كلنا ياريس .. أنا مش مصدقه انه سمع شكوتي .. انا بحب الرئيس ومبنشمعش للناس الوحشة اللي بتقول عليه كلام وحش».

وأكدت أن مكتب رئيس الجمهورية سوف يتواصل معها عقب الانتهاء من المداخلة. 
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