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منع التنقل بين المحافظات إلا للضرورة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:17 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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عبد الخالق صلاح
شرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين، قائلًا «موجة عدم الاستقرار بدأت اليوم في غرب البلاد، ومن المتوقع امتدادها إلى باقي المحافظات غدا الثلاثاء». 

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، إن مطروح تعرضت لأمطار تراوحت شدتها بين متوسطة وغزيرة مع سقوط كرات ثلج.

وأكد «من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على مطروح وبراني والإسكندرية خلال ساعات الليل، لتشمل محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية صباح الثلاثاء»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تعرض سيناء لأمطار غزيرة قد تصل إلى درجة السيول. 

وتابع «القاهرة والجيزة ستتعرضان لأمطار متوسطة على فترات متقطعة ابتداءً من غد الثلاثاء»، لافتا إلى أن الأربعاء سيشهد استقرارًا في درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة على القاهرة. 

وناشد المواطنين عدم التنقل على الطرق السريعة غدا بين المحافظات، حال عدم وجود ضرورة قصوى، مشددا على عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة المقبل، التي جاءت على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 23 فبراير:

- أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا: على مناطق من: (القاهرة- الجيزة- القليوبية) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا: على مناطق من: (كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية فترات متقطعة (80% تقريبًا).

- أمطار متوسطة: على الإسماعيلية السويس تصل لحد على مناطق من شمال ووسط سيناء على مناطق من: (مطروح سيدي عبدالرحمن، الضبعة).

- أمطار متوسطة: على مناطق من: (رأس- الزعفرانة- رأس غارب- الفيوم- بني سويف- المنيا) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء 24 فبراير 2021.

يوم الأربعاء 24 فبراير:

- فرص أمطار خليفة إلى متوسطة: على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- أمطار متو سطة: على مناطق من دمياط. بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (40% تقريبًا)، قد صل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء،

أمطار متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب الغردقة القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 25 فبراير:
- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 تقريبًا).

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الجمعة 26 فبراير:

- أمطار خفيفة من السواحل الشمالية على فترات بنسبة 30%.
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