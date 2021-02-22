منع التنقل بين المحافظات إلا للضرورة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

شرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين، قائلًا «موجة عدم الاستقرار بدأت اليوم في غرب البلاد، ومن المتوقع امتدادها إلى باقي المحافظات غدا الثلاثاء».





وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، إن مطروح تعرضت لأمطار تراوحت شدتها بين متوسطة وغزيرة مع سقوط كرات ثلج.





وأكد «من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على مطروح وبراني والإسكندرية خلال ساعات الليل، لتشمل محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية صباح الثلاثاء»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تعرض سيناء لأمطار غزيرة قد تصل إلى درجة السيول.





وتابع «القاهرة والجيزة ستتعرضان لأمطار متوسطة على فترات متقطعة ابتداءً من غد الثلاثاء»، لافتا إلى أن الأربعاء سيشهد استقرارًا في درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة على القاهرة.





وناشد المواطنين عدم التنقل على الطرق السريعة غدا بين المحافظات، حال عدم وجود ضرورة قصوى، مشددا على عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة.



