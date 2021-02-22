بينهم شقيقان .. مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة بسوهاج

لقي طفل وشخصان آخران مصرعهما إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي، داخل ترعة مجاورة للطريق بناحية كوبري هاشم عسيري بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي وسقوطها داخل ترعة مجاورة للطريق، ووجود متوفين.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من:(محمد حربي - ٢٥ سنه - وخالد رشاد - ١٠ سنوات - ودنيا رشاد - ٢٥ سنه)، تم انتشال جثثهم جميعًا ونقلهم إلى مستشفى دارالسلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







