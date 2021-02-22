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حوادث

بينهم شقيقان .. مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة بسوهاج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:46 م
حادث
حادث
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أنغام الجنايني
لقي طفل وشخصان آخران مصرعهما إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي، داخل ترعة مجاورة للطريق بناحية كوبري هاشم عسيري بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير  الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي وسقوطها داخل ترعة مجاورة للطريق، ووجود متوفين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من:(محمد حربي - ٢٥ سنه - وخالد رشاد - ١٠ سنوات - ودنيا رشاد - ٢٥ سنه)، تم انتشال جثثهم جميعًا ونقلهم إلى مستشفى دارالسلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكان قد لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء إثر ملامسة يداه أحد الأسلاك العارية بمنزله بناحية الغابات بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (محمد. ص. ع - ٨ سنوات - تلميذ)، ويقيم بناحية الغابات دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته (حنان. م. ع - ٣٣ سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، أفادت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يداه أحد الأسلاك العارية؛ ما أدى إلى صعقه كهربائيًا ووفاته في الحال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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