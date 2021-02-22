الأوقاف تعلن افتتاح 23 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 23 مسجدًا جديدًا، الجمعة القادمة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (934) مسجدًا حتى تاريخه.





وأوضحت الوزارة، أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة بإذن الله تعالى هي:



