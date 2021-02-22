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رياضة

أستون فيلا يمنع لاعبيه من ممارسة لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:50 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، أن نادي أستون فيلا قام بمنع لاعبيه من لعب لعبة " فانتازي الدوري الإنجليزي".

وبحسب صحيفة " تايمز" فأن تلك الخطوة تأتي بعد تسبب اللعبة في اكتشاف إصابة قائد الفريق جاك جيراليش، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيام عدد من لاعبي الفريق بإخراج جيراليش من تشكيلاتهم قبل انطلاق الجولة، قام بتداوله خبراء اللعبة التي يمارسها أكثر من 8 مليون شخص حول العالم، ومن ثم تم تداول خبر إصابة جيراليش.

جدير بالذكر أن جاك جيراليش تغيب عن الفريق أمام ليستر سيتي أمس الأحد، وهي المباراة الأولى التي يتغيب عنها هذا الموسم.

وتمثل لعبة فانتازي نموذجًا لكرة القدم الافتراضية، ويختار المشارك فى اللعبة من الجمهور 15 لاعبًا بميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه ، بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياطيين، ويحصل اللاعبون على نقاط تبعًا لما يقدمونه خلال مباريات الدوري الإنجليزي

ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط تختلف تبعًا لمراكزهم في الملعب، حيث يحصل المهاجم على 4 نقاط، ويحصل لاعب الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط فقط.

ويستفيد حراس المرمى والمدافعون من خروجهم بشباك نظيفة بالحصول على 4 نقاط، ويستفيد لاعب الوسط بنقطة وحيدة في تلك الحالة، بينما يخسر اللاعبون نقاطًا في بعض الحالات تتمثل في الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء، ومع استقبال كل هدفين للحراس والمدافعين.
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