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أخبار البلد

"الرعاية الصحية" تستعرض التجهيزات العالمية لمركز 30 يونيو الدولي للكُلى بالإسماعيلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:14 م
جولة وزيرة الصحة
جولة وزيرة الصحة
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محمد غالى
كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية للتأمين الصحي الشامل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن التجهيزات العالمية لمركز 30يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقده خلال إطلاقه منظومة التأمين الصحي الشامل من مقر المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأظهر الفيديو، أنه تم تجهيز المركز وفق أحدث المواصفات العالمية ليصبح جاهزًا لتقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن بمحافظة الإسماعيلية بشكل خاص، وأهالي إقليم قناة السويس عامة، وذلك تحت  مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الفيديو، أن مركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، تبلغ طاقته الاستيعابية 108 ماكينة جهاز غسيل كُلوي بالإضافة إلى 3 غرف للعمليات بنظام الكبسولة، ونظام الكبسولة هو النظام المُتبع في معظم الصروح الطبية على مستوى العالم ، ويقع المركز بداخل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

ويتوافر داخل مركز 30يونيو للكُلى والمسالك البولية، ٤١ سرير للمرضى بأقسام الاستقبال والداخلي، فضلًا عن 8 غرف عمليات داخلي، إلى جانب ١٢ عيادة متخصصة في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.
 
 وبحسب الفيديو، يقول الدكتور محمد نشأت، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إن(مركز 30يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، يُعد من أكبر المراكز المتطورة لعلاج أمراض الكُلى وإجراء جراحات وزراعة الكُلى في إقليم القناة كله، وهو واحد من ضمن 66 منشأة طبية مقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إن مجمع الإسماعيلية الطبي هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بما يشمله المجمع الطبي من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق طبية مدربة ومؤهلة للعمل وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

وأوضح أن اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أرض الإسماعيلية من خلال تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

ووجه كل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديمه كل أوجه الدعم وتذليل العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، مقدمًا له الشكر أيضًا على ثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين وجعله حقيقة على أرض الواقع محافظة تِلو محافظة إلى أن يصل إلى كل شبر في أرض مصر.
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