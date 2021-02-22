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برلمان

السفير الإيطالي لـ رئيس حزب المؤتمر: تطوير التعليم الفني أحد وسائل الحد من الهجرة غير الشرعية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:09 م
حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
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أحمد أيمن
أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، على رغبة الجانب الإيطالي، في توسيع أوجه التعاون المصري الإيطالي، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة.

 جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيطالي اليوم، مع الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، برفقة، أحمد خالد، نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية، وأحمد عصام، مستشار رئيس الحزب، للاتصال السياسي والبرلماني، بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة . 

وقال الربان عمر المختار، إن اللقاء تناول شرح رؤية الدولة المصرية، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في البناء والتنمية، وتهيئة مناخ الاستثمار. 

 وأضاف الربان صميدة، أن اللقاء تناول قضايا التبادل الاقتصادي والثقافي، والتوسع في افتتاح مراكز التدريب، والاهتمام بدعم الشباب للتوسع في المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، لمحاربة الهجرة غير الشرعية 

من جانبه استعرض السفير جيامباولو كانتيني، خلال اللقاء جهود الجانب الإيطالي في تطوير التعليم الفني، باعتباره أحد وسائل الحد من الهجرة غير الشرعية، وكذلك برامج الشراكة القائمة في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة. 

وشدد كانتيني على رغبة الجانب الإيطالي في زيادة حجم السياحة الإيطالية في مصر .
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