المغرب يعلق الرحلات الجوية مع تركيا

قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية القادمة من تركيا، لمدة 15 يوما تبدأ من ليل اليوم الاثنين، وذلك في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا.





وقالت السفارة التركية بالرباط في بيان مقتضب "في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة وباء كورونا ووفقا للمعايير المحددة من طرف وزارة الصحة..قررت حكومة المملكة المغربية تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، إلى جانب بعض البلدان الأخرى ابتداء من يومه 22 فبراير على الساعة 24.00 لمدة 15 يوما".





في سياق آخر، ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن الحكومة تدرس تعليق الرحلات الجوية، ذهابا وإيابا، مع دول أوروبية أخرى بسبب اكتشاف 21 سلالة جديدة من فيروس كورونا.





وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن الدول الأوروبية المعنية هي ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا.