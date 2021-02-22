جنش: نسعى للفوز على تونجيث السنغالي فى دورى أبطال إفريقيا

أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يحترم فريق تونجيت قبل مواجهته غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وشدد جنش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة على أن الزمالك سيخوض اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لاسيما أن فريقه هدفه المنافسة على اللقب الإفريقي.
وأضاف حارس الفريق أن الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة السابقة إلا أن فريقه كان أفضل وسيطر على مجريات الأمور في المباراة ولم يحالفه التوفيق.
واختتم محمود جنش بأن فريقه يتطلع للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة النهائي الموسم الماضي، مشددا على أن الزمالك كان أفضل في مباراة نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي ولكن غياب التوفيق حال دون تتويج فريقه باللقب.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق تونجيت على ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.