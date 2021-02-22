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رياضة

جنش: نسعى للفوز على تونجيث السنغالي فى دورى أبطال إفريقيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:10 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يحترم فريق تونجيت قبل مواجهته غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد جنش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة على أن الزمالك سيخوض اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لاسيما أن فريقه هدفه المنافسة على اللقب الإفريقي.

وأضاف حارس الفريق أن الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة السابقة إلا أن فريقه كان أفضل وسيطر على مجريات الأمور في المباراة ولم يحالفه التوفيق.

واختتم محمود جنش بأن فريقه يتطلع للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة النهائي الموسم الماضي، مشددا على أن الزمالك كان أفضل في مباراة نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي ولكن غياب التوفيق حال دون تتويج فريقه باللقب.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق تونجيت على ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.
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