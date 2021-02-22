تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا.. بطل أفريقيا يرتدي الأزرق





وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق في تنزانيا، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.







شهد الاجتماع الفني عرض الفريقين الزي المحدد لخوض اللقاء، والاتفاق على كافة التفاصيل التنسيقية والإدارية المتعلقة بالمباراة.







ويخوض الأهلي لقاء سيمبا التنزاني غدًا بالزي الأزرق كاملًا، على أن يخوض الفريق التنزاني المباراة بزيه الأحمر التقليدي.







ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، على ملعب مكابا بدار السلام في تنزانيا.

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني انتهى بحضور وفد الناديين.