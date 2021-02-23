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تعليم

لرفع مستوى الأداء الوظيفي.. صيدلة عين شمس تواصل فعاليات برامج تدريب العاملين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس إن وحدة ضمان الجودة بالكلية تواصل بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية، عقد برامج تدريبية للعاملين بالكلية حول البرامج الآتية:

1_ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقويم الأداء الوظيفي  
2_ التحول الرقمي  
3_ إعداد القادة 
4_إدارة الذات والتنمية البشرية 
5_ إدارة الأزمات والكوارث  

وأشار الدكتور خالد إلى أن الدورات، بدأت من يوم 15 فبراير وتستمر حتى 8 مارس 2021 وذلك لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالكلية لرفع مستوى الأداء الوظيفي. 

في سياق آخر كشفت المدن الجامعية لجامعة عين شمس، عن الجداول الجديدة للتسكين بها، بعد قرارات مد إجازة نصف العام أسبوعا، منوهة إلى أنه سوف يتم بدء التسكين من يوم ٢٥فبراير.

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وأوضحت أن طلاب الفرقة الأولى والثانية من كلية الألسن الذين لديهم امتحان محادثة أو استماع أو شفوي، قبل بداية الامتحانات النظرية، يمكن لهم الحضور إلى المدينة، والإقامة في اليوم السابق علي الامتحان، ويمكن للطلاب معرفة مواعيد التكسين، من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وأكدت علي الالتزام بمواعيد الحضور في الأيام المقررة لكل طالب، اعتبارا من الساعة 9 صباحا، وحتي الواحدة ظهرا، وذلك لإجراء الفحص الطبي؛ للتأكد من خلو الطالب من فيروس كورونا.
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