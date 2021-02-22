آداب القاهرة تكشف عن شكل وموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن شكل ونظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني، وتوقيت انطلاقه بالكلية.





وأضاف في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه بناءًا على توجيهات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول.





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وأوضح "كامل" أنه من المقرر البدء في الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم 19 شهر مارس المقبل ، حيث سيتم الانتهاء من الامتحانات يوم 18 من نفس الشهر.





ويتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول بيوم، لاستغلال الوقت وطرح مقررات الفصل الدراسي الثاني للطلاب والبدء في تدريسها لهم مباشرة.





وقال إن نظام الحضور وتلقي المقررات الدراسية سيكون وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة، كما هو الحال بالفصل الدراسي الأول، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة ، واستغلال الإمكانات التكنولوجية وإتاحتها للطلاب.