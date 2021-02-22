ترقية أكثر من 11 ألفا من المعلمين والأخصائيين بتعليم بني سويف





أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، القرار رقم 103 لسنة 2021، بشأن الموافقة على ترقية 11 ألف و39 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة "شاغلي وظائف المعلمين"،وما يقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي: التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات"،الذين قد استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، اعتبارًا من 1/1/2020، طبقًا لأحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية،وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 .





وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، وفي إطار قرار وزير التربية والتعليم رقم 247 بتاريخ 18/12/2020 ، على أن يتم منح"المرقون"بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية ، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار





جاء ذلك في حضور :بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام ، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، وأحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة .





و شمل القرار ترقية 302 من العاملين بمديرية التربية والتعليم، وترقية 3182 من العاملين بإدارة بني سويف التعليمية، و1403 من العاملين بإدارة تعليم الواسطى ، و1261 بإدارة ناصر التعليمية ، و1200 بإهناسيا، و857 من العاملين بإدارة سمسطا التعليمية، و1503 بإدارة ببا التعليمية، و1331 من العاملين بإدارة تعليم الفشن.





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كما تضمن القرار استبعاد 183 من الترقية من الواردة أسماؤهم بكشوف الأكاديمية المهنية للمعلمين ، وذلك لعدم استيفائهم الشروط اللازمة للترقية طبقًا لأحكام قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، حيث تم استبعاد عدد 53 عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين ، واستبعاد 130 عن طريق المديرية والإدارات التعليمية واللجنة ، ( إجازات خاصة بدون مرتب_ جزاءات _ عدم استكمال المدة البينية_ عدم تبعيتهم لقانون التعليم رقم 155).



