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أمين نقابة الأطباء عن انتحال صفة الطبيب: قاعدة بيانات كاملة للدكاترة قريبا.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:03 ص
نقابة الاطباء
نقابة الاطباء
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إبراهيم القادري
قال أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء إن هناك كثيرا من الأشخاص الذين يمتهنون العديد من المهن ومنها ممارسة الطب وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة، مؤكدا أن حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة ومسؤولية وزارة الصحة.

وأضاف عبد الحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن وزارة الداخلية تعرف جيدا من هم النصابين في جميع الأماكن ولا يجب أن نستمر في هذه المأساة.

وأوضح عبد الحي، قمنا بعمل منصة إلكترونية خاصة بنقابة الأطباء للتعليم والتدريب ونعمل علي تحويل جميع الخدمات خدمات إلكترونية وسنضع جميع أسماء الأطباء علي قاعدة بيانات للتحقق منهم.
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