تقرير.. أسبوع درامي حزين على المحترفين المصريين

قدم أبرز نجوم كرة القدم المصريين المحترفين في الخارج، هذا الأسبوع، مستويات جيدة، رغم السقوط الدرامي الذي خيم على فرق محترفو الدوري الإنجليزي.





ويرصد صدى البلد حصاد المحترفين المصريين هذا الأسبوع في الدوريات الكبرى في السطور التالية..





محمد صلاح





تواصلت هموم محمد صلاح مع فريقه ليفربول الصعيد المحلي، بسقوطه على أرضه أمام جاره إيفرتون 0-2 مساء السبت الماضي، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.





وتجمد رصيد ليفربول حامل اللقب الذي تلقى هزيمته الرابعة على التوالي، عند 40 نقطة في المركز السادس، ليبتعد عن المنافسة.





محمد النني





شارك النني في خسارة آرسنال، بهدف دون رد، أمام مانشستر سيتي، بملعب الإمارات، أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإنجليزي.





وتجمد رصيد آرسنال عند 34 نقطة في المركز العاشر.





المحمدي وتريزيجيه





خسر أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه أمام ضيفه ليستر سيتي 2-1، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيلا بارك.





وشارك أحمد المحمدي أساسي في المباراة طوال الـ90 دقيقة، بينما دخل تريزيجيه بديلًا لزميله أنور الغازي في الدقيقة 67.





مصطفى محمد





غاب مصطفى محمد الذي انتقل الى جالطة سراي معارا من الزمالك، عن التسجيل في فوز فريقه الأخير أمام ألانيا سبور لأول مرة منذ رحيله للدوري التركي





واستطاع مصطفى محمد أن يسجل 4 اهداف في 5 مباريات خاضها مع ناديه الجديد.





أحمد حجازي





ساهم أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي المعار من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في فوز فريقه على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 32 نقطة.





أحمد حسن كوكا وعمرو وردة





شارك أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس في فوز فريقه على حساب أريس، في لجولة رقم 23 من الدوري اليوناني.





أما عمرو وردة فسجل هدفا في فوز فريقه باوك أمام لاميا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري اليوناني في الدقيقة 52، قبل أن يخرج في الدقيقة 62.





ويتصدر أولمبياكوس ترتيب الدوري اليوناني برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، بينما يتواجد باوك في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.