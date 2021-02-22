مصر للطيران تعلن وقف تشغيل 4 طائرات بأسطولها من طراز بوينج.. لهذا السبب

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، إيقاف تشغيل ٤ طائرات من طراز البوينج B777-200 التى تمتلكها الشركة ضمن أسطولها الجوي والمزوده بذات المحركات وذلك تطبيقًا لتوصية شركة بوينج العالمية الصانعة للطائرات، وأيضا تنفيذًا لقرار الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران "FAA" بإيقاف تشغيل هذا الطراز من الطائرات.





وأوضحت مصر للطيران، إن قرار الشركة بإيقاف تشغيل هذا طراز BOEING 777-200 والمزودة بمحركات برات اند ويتني 112-4000، هو لحين إصدار بروتوكول الفحص الفنى لهذه المحركات وتنفيذه على هذه المحركات وذلك على إثر واقعة احتراق محرك طائرة شركة يونايتد إيرلاينز وتناثر أجزاء منه فى الجو.





وأشارت مصر للطيران، أن هذا القرار لا يسري علي طراز بوينج 300-777 والذي تقوم الشركة بتشغيل ٦ طائرات منه مزودة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000.





وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أعلنت أن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" طراز "بوينغ 777-200" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.





فيما نشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.





وأوصت "بوينج" شركات الطيران بوقف رحلات "بوينغ 777" المماثلة لطائرة شركة "يونايتد إيرلاينز" التي احترق محركها مؤخرا ،وتعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص، فيما ذكرت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطراز هذه الطائرة .