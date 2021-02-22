الكويت تستعد لاستقبال سينما السيارات مرة أخرى .. تفاصيل

اعلنت دولة الكويت عن قرارًا وزاريًا يقضي بإضافة عدد من الأنشطة التجارية الحديثة إلى الدليل الموحّد للأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والتي شملت بناء دور عرض سينما السيارات .

وجاء قرار بناء دور عرض سينما السيارات ، من خلال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في دولة الكويت، فيصل المدلج، لتعود دولة الكويت مرة اخرى الى عالم سينما السيارات ، فى محاولة منها لانعاش هذا القطاع مرة اخرى .

ووفقا لجريدة القبس الكويتية ، قالت مصادر إن سينما السيارات، تعد حلًا مؤقتًا على طريق عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى، إلى قطاع السينما، الذي تضرر كثيرًا الفترة الماضية ، معتبرة أنها ستجد ترحيبًا واسعًا من شريحة شبابية كبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

واضافت الجريدة ان الشباب ستتمكن من مشاهدة الأفلام السينمائية مع الالتزام التام بالشروط الصحية.

والجدير بالذكر ان دولة الكويت كانت الاولى فى البلدان العربية، فى تدشين أول سينما في البلاد بشهر أكتوبر 1974، وكانت البداية بعرض الفيلم الأجنبي الملوّن الصينيون قادمون، لتغلق في عام 2002 لهدم المبنى.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اطلقت ايضا سينما السيارات في المحالة بأبها لعرض الأفلام السعودية والعالمية.

وقال المسئولين عن هذه السينما ان هذه الخطوة هى تجربة جديدة وطريقة آمنة وسط أجواء باردة وممطرة، مع تنبيه بإطفاء الأنوار الأمامية لمشاهدة ممتعة.

والجدير بالذكر ان سينما السيارات ظهرت للمرة الاولى كانت في أوائل التسعينيات وحققت نجاحًا كبيرًا خلال هذه الفترة نتيجة تقبل التجارب الثقافية، ولكنها اختفت بعد ذلك.