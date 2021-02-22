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رياضة

موسيماني يرحب بعودة عمرو جمال للنادي الأهلي .. تفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:32 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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محمد رشاد
كشف الإعلامي محمد فاروق عن ترحيب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفكرة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق المعار إلى نادي طلائع الجيش في الموسم المقبل.

وأضاف فاروق مقدم برنامج البريمو عبر قناة ’’ Ten ’’ أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرضت على موسيماني عودة عمرو جمال في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم بعد إعارة أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا وتمسك ناديه بخدماته بعد تألقه هذا الموسم.

وأوضح أن موسيماني طلب من لجنة التخطيط مراقبة عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري قبل حسم عودته للنادي الأحمر من عدمه في الموسم الجديد.

وخاض فريق الأهلي مرانه الرئيسي، اليوم الاثنين، على استاد "مكابا" في تنزانيا الذي يستضيف مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا في الثالثة عصر غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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