يعمل على الايفون فقط.. خبير معلومات يكشف مميزات تطبيق كلوب هاوس.. فيديو

قال المهندس مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات إن تطبيق كلوب هاوس ظهر في أمريكا ويعمل فقط على الايفون وهو تطبيق يعتمد على التواصل الصوتي.
وأضاف أبو جمرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "اون اى"، نفتقد التواصل الصوتي على تطبيق الفيس بوك والتطبيقات الأخرى، مؤكدا أن التعليق الصوتي يختلف كثيرا عن التعبير الكتابي وهذا ما جعلنا نشعر به فى تطبيق كلوب هاوس .
وأوضح أبو جمرة، أن التطبيق عبارة عن غرف لها مديرون يعملون على تنظيم دخول الأعضاء بالإضافة إلى تنظيم الحوار بين الأشخاص المتواجدين على التطبيق لافتا إلى أن هذا التنظيم يعطي أريحية كبيرة للتواصل الصوتي.