يعمل على الايفون فقط.. خبير معلومات يكشف مميزات تطبيق كلوب هاوس.. فيديو

قال المهندس مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات إن تطبيق كلوب هاوس ظهر في أمريكا ويعمل فقط على الايفون وهو تطبيق يعتمد على التواصل الصوتي. يعتمد





وأضاف أبو جمرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع علي قناة "اون اى"، نفتقد التواصل الصوتي على تطبيق الفيس بوك والتطبيقات الأخرى، مؤكدا أن التعليق الصوتي يختلف كثيرا عن التعبير الكتابي وهذا ما جعلنا نشعر به فى تطبيق كلوب هاوس . أخيرةعلىالأخرى،أن



