أخبار التكنولوجيا.. كيفية حذف تطبيق "كلوب هاوس" نهائيا.. وتسريبات تكشف مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 10 Pro Max

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.





بعد اكتمال خطة شركة فيسبوك في دمج رسائل خدماتها معا، حصلت خاصية الرسائل بـ موقع مشاركة الصور إنستجرام Instagram، على مجموعة من خيارات المراسلة الخاصة بتطبيق التراسل "فيسبوك ماسنجر" مثل ميزة التأثيرات وطريقة عملها، حيث أصبح يمكنك الآن، إضافة تأثيرات خاصة إلى رسائلك المباشرة على إنستجرام قبل إرسالها.



