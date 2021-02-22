ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. كيفية حذف تطبيق "كلوب هاوس" نهائيا.. وتسريبات تكشف مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 10 Pro Max

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:03 ص
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


قال باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى، في شركة Red Canary ، إنه قد تم اختراق أكثر من 30 ألف جهاز Mac ماك من شركة آبل الأمريكية، التى تعمل بشريحة M1 في جميع أنحاء العالم، حيث أصيبت هذه الأجهزة ببرامج ضارة غامضة لم يتم التعرف عليها حتى الآن. 


توفر تقنية  VoLTE الموجودة على عدد كبير من هواتف الجيل الرابع للاتصالات 4G ميزة القدرة على التنقل بسلاسة بين مكالمات Wi-Fi ، ويمكن لـ VoLTE توصيل المكالمات حتى أسرع مرتين من الطرق الحالية مثل  2G و 3G . 


تعد تقنية VoLTE تقنية مطبقة فى عدد من الهواتف المحمولة التى تعمل بشبكات الجيل الرابع من الاتصالات 4G ، وحصل عليها عدد من المستخدمين فى أوقات سابقة فيما تصل لعدد لآخر على فترات من الوقت، وتتميز التقنية بجودة وسرعة إجراء مكالمات الفيديو. 


وقع منذ ساعات قليلة اختراق كبير لمستخدمى تطبيق  Clubhouse "كلوب هاوس" ، المعتمد على الدردشة الصوتية، أدى إلى تسريب بيانات مستخدميه، وذلك بعد ارتفاع كبير فى عمليات التحميل فى الأيام القليلة الماضية، بعد دعوة رجل الأعمال إيلون ماسك المستخدمين بالانضمام إلى التطبيق. 


بعد تخطيه 8 مليون عملية تحميل منذ أيام، يواجه مستخدمو تطبيق تطبيق Clubhouse "كلوب هاوس" خطرًا كبيرًا بعد أنباء عن اختراق أمني كبير للمستخدمين، الذين زادوا بأكثر من 100٪ خلال أيام. 


بعد اكتمال خطة شركة فيسبوك في دمج رسائل خدماتها معا، حصلت خاصية الرسائل بـ موقع مشاركة الصور إنستجرام Instagram، على مجموعة من خيارات المراسلة الخاصة بتطبيق التراسل "فيسبوك ماسنجر" مثل ميزة التأثيرات وطريقة عملها، حيث أصبح يمكنك الآن، إضافة تأثيرات خاصة إلى رسائلك المباشرة على إنستجرام قبل إرسالها.


كشفت تقارير أن المملكة العربية السعودية قامت باستثمار أكثر من 3 مليارات دولار أمريكى في شركات صناعة ألعاب الفيديو الأمريكية، حيث استثمر صندوق الاستثمار العام السعودى فى Activision Blizzard و Electronic Arts و Take-Two Interactive Software . 


كانت شركة شركة تصنيع الهواتف الصينية نوبيا nubia، تختبر هاتف الألعاب المرتقب Red Magic 6، منذ العام الماضي، واليوم أكد نائب رئيس الشركة Ni Fei، عن اقتراب الموعد الرسمى لإطلاق الهاتف المنتظر.


مع الاعتماد على العمل من المنزل وتطبيق الدراسة من على بعد فى معظم دول العالم، نتيجة تفشى فيروس كورونا، كوفيد- 19 ، قامت شركة مايكروسوفت بإجراء عدد من التحديثات الجديدة على نظام التشغيل الخاص Windows 10 ويندوز 10 بها الأكثر استخداما فى العالم، على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب. 


كشفت تسريبات جديدة أن شركة شاومى الصينية، ستصدر هاتف Redmi Note 10 Pro Max ضمن هواتف مجموعة هواتف Redmi Note 10 التى ستصدر تحت العلامة التجارية ريدمى رسميا يوم 4 مارس القادم ، حيث سيكون الهاتف هو الأغلى ثمنا والأفضل إمكانات. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول صور لتحفة شاومي القادمة هواتف Redmi K40 .. مواصفات

تسريبات تكشف حصول هواتف Redmi K40 على معالج Snapdragon 888

أخبار التكنولوجيا.. تحد جديد فى تيك توك مسئول عن قتل طفلة.. وصدمة كبرى لمستخدمي Galaxy Note

أخبار التكنولوجيا.. تسريب 533 مليون رقم هاتف لمستخدمي فيسبوك.. وهواتف Redmi Note 10 بدون شواحن

أخبار التكنولوجيا.. خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. أفضل 3 هواتف ذكية في 2021

بمعالج يصدر لأول مرة.. تسريبات تكشف إمكانات هواتف Redmi K40 قبل إطلاقها بأيام

ترشيحاتنا

تحد صعب يطيح بالرجال على وجوههم وتحترفه النساء.. والسبب علمي | فيديو

عمرو الصفتي: كنت أفضل مدافع في مصر.. والأهلي أصعب من واجهته

موجز السوشيال.. تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال.. وأيتن عامر ترد على متابع انتقد تشجيعها للأهلي

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد تألقه مع بيراميدز

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

هل تأخر بعثة الزمالك تمت بفعل فاعل؟.. سفيرة مصر في السنغال تكشف الأمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو