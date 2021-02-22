أخبار التكنولوجيا.. كيفية حذف تطبيق "كلوب هاوس" نهائيا.. وتسريبات تكشف مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 10 Pro Max

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
قال باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى، في شركة Red Canary ، إنه قد تم اختراق أكثر من 30 ألف جهاز Mac ماك من شركة آبل الأمريكية، التى تعمل بشريحة M1 في جميع أنحاء العالم، حيث أصيبت هذه الأجهزة ببرامج ضارة غامضة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.
توفر تقنية VoLTE الموجودة على عدد كبير من هواتف الجيل الرابع للاتصالات 4G ميزة القدرة على التنقل بسلاسة بين مكالمات Wi-Fi ، ويمكن لـ VoLTE توصيل المكالمات حتى أسرع مرتين من الطرق الحالية مثل 2G و 3G .
تعد تقنية VoLTE تقنية مطبقة فى عدد من الهواتف المحمولة التى تعمل بشبكات الجيل الرابع من الاتصالات 4G ، وحصل عليها عدد من المستخدمين فى أوقات سابقة فيما تصل لعدد لآخر على فترات من الوقت، وتتميز التقنية بجودة وسرعة إجراء مكالمات الفيديو.
وقع منذ ساعات قليلة اختراق كبير لمستخدمى تطبيق Clubhouse "كلوب هاوس" ، المعتمد على الدردشة الصوتية، أدى إلى تسريب بيانات مستخدميه، وذلك بعد ارتفاع كبير فى عمليات التحميل فى الأيام القليلة الماضية، بعد دعوة رجل الأعمال إيلون ماسك المستخدمين بالانضمام إلى التطبيق.
بعد تخطيه 8 مليون عملية تحميل منذ أيام، يواجه مستخدمو تطبيق تطبيق Clubhouse "كلوب هاوس" خطرًا كبيرًا بعد أنباء عن اختراق أمني كبير للمستخدمين، الذين زادوا بأكثر من 100٪ خلال أيام.
بعد اكتمال خطة شركة فيسبوك في دمج رسائل خدماتها معا، حصلت خاصية الرسائل بـ موقع مشاركة الصور إنستجرام Instagram، على مجموعة من خيارات المراسلة الخاصة بتطبيق التراسل "فيسبوك ماسنجر" مثل ميزة التأثيرات وطريقة عملها، حيث أصبح يمكنك الآن، إضافة تأثيرات خاصة إلى رسائلك المباشرة على إنستجرام قبل إرسالها.
كشفت تقارير أن المملكة العربية السعودية قامت باستثمار أكثر من 3 مليارات دولار أمريكى في شركات صناعة ألعاب الفيديو الأمريكية، حيث استثمر صندوق الاستثمار العام السعودى فى Activision Blizzard و Electronic Arts و Take-Two Interactive Software .
كانت شركة شركة تصنيع الهواتف الصينية نوبيا nubia، تختبر هاتف الألعاب المرتقب Red Magic 6، منذ العام الماضي، واليوم أكد نائب رئيس الشركة Ni Fei، عن اقتراب الموعد الرسمى لإطلاق الهاتف المنتظر.
مع الاعتماد على العمل من المنزل وتطبيق الدراسة من على بعد فى معظم دول العالم، نتيجة تفشى فيروس كورونا، كوفيد- 19 ، قامت شركة مايكروسوفت بإجراء عدد من التحديثات الجديدة على نظام التشغيل الخاص Windows 10 ويندوز 10 بها الأكثر استخداما فى العالم، على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
كشفت تسريبات جديدة أن شركة شاومى الصينية، ستصدر هاتف Redmi Note 10 Pro Max ضمن هواتف مجموعة هواتف Redmi Note 10 التى ستصدر تحت العلامة التجارية ريدمى رسميا يوم 4 مارس القادم ، حيث سيكون الهاتف هو الأغلى ثمنا والأفضل إمكانات.