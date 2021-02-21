تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 10 Pro Max القادم من شاومي

كشفت تسريبات جديدة أن شركة شاومى الصينية، ستصدر هاتف Redmi Note 10 Pro Max ضمن هواتف مجموعة هواتف Redmi Note 10 التى ستصدر تحت العلامة التجارية ريدمى رسميا يوم 4 مارس القادم ، حيث سيكون الهاتف هو الأغلى ثمنا والأفضل إمكانات.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Redmi Note 10 Pro Max سيتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة عن باقى هواتف المجموعة منها احتوائه على شاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة ، من نوع OLED ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكذلك تصنيف IP52 ، ونوتش صغير للغاية للكاميرا السيلفى.





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كما سيحصل هاتف Redmi Note 10 Pro Max على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، و فلاش LED .





وسيعمل هاتف Redmi Note 10 Pro Max بمعالج من نوع Snapdragon 750G مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام ، بالإضافة إلى بطارية 5050 مللى أمبير فى الساعة.





ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتفRedmi Note 10 القادمة حوالى 275 دولار أمريكى أى ما يعادل 5000 جنيها مصريا.