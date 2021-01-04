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تكنولوجيا

حققت مبيعات خيالية فى أيام.. أفضل 3 ألعاب فيديو فى 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:00 ص
أفضل 3 ألعاب فيديو
أفضل 3 ألعاب فيديو فى 2021
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ندى على
قد لا يتوقع البعض أن إيرادات ألعاب الفيديو تستطيع أن تتخطى مبيعات أكثر من فيلم سينمائى واحد، واستطاعت عدد من ألعاب الفيديو التى تم إطلاقها مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد 2021 تحقيق مبيعات خيالية فى أيام قليلة للغاية وصلت 10 ملايين دولار أمريكى مثل لعبة God of War . 

وبحسب موقع موقع Polygon فإن هناك عدد من ألعاب الفيديو حققت ثورة كبيرة منذ إطلاقها وحتى الأيام التالية على الإطلاق بتحقيق مبيعات هائلة بالإضافة إلى عدد اللاعبين الذين يلعبونها فى وقت متزامن حول العالم، وفيما يلى أفضل ألعاب فيديو استطاعت تحقيق مبيعات خيالية فى أيام.  


- لعبة Cyberpunk 2077

واستطاعت لعبة Cyberpunk 2077 رقما قياسيا بأكثر من مليون لاعب متزامن على منصة الألعاب Steam، وذلك بعد أقل من 24 ساعة عاى إطلاقها الرسمى، كما باعت اللعبة أكثر من 8 مليون نسخة بحد أدنى 60 دولارا أمريكيا للنسخة أى ما يعادل حوالى 942 جنيه مصرى، كما دخلت التاريخ بأكبر عدد لاعبين فى العالم فى وقت متزامن. 

- لعبة God of War

وحققت لعبة God of War مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار أمريكي، حيث باعت النسخة الجديدة من اللعبة بأكثر من 10 ملايين دولار، وبلغت النسخ المطروحة من اللعبة إلى  3.1 مليون نسخة فى 3 أيام فقط، ثم وصلت بعد ذلك إلى 131 مليون دولار خلال شهرها الأول. 

- لعبة Flight Simulator

وتجاوزت لعبة Flight Simulator التى تنتجها شركة مايكروسوفت الأمريكية 2 مليون مستخدم حول العالم، بعد أشهر قليلة جدا من إطلاقها ومن المتوقع زيادة عدد لاعبى اللعبة ليتجاوز 3 مليون لاعب قبل نهاية 2020، ووصل عدد اللاعبين النشطين للعبة  قضوا أكثر من 9.7  مليون ساعة عليها منذ إطلاقها.  

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