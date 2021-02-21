بعد أنباء عن اختراقه.. معلومات مثيرة لا تعرفها عن "كلوب هاوس" وكيف تحمى نفسك من الاختراق

بعد تخطيه 8 مليون عملية تحميل منذ أيام، يواجه مستخدمو تطبيق تطبيق Clubhouse "كلوب هاوس" خطرًا كبيرًا بعد أنباء عن اختراق أمني كبير للمستخدمين، الذين زادوا بأكثر من 100٪ خلال أيام.





ويقوم تطبيق كلوب هاوس بمراجعة بياناته بعد تقارير عن تسريب بيانات المستخدمين حسبما أفادت وكالة رويترز منذ قليل، وذلك بعدما انضم إليه عدد كبير من المستخدمين على رأسهم رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك وكذلك عدد من الوزراء والمسئولين العالمين مثل رئيس الوزراء الكورى الجنوبى.









تطبيق كلوب هاوس .. تطبيق الصفوة





وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن تطبيق كلوب هاوس هو تطبيق تواصل اجتماعى يتيح للأشخاص التجمع في غرف الدردشة الصوتية لمناقشة مواضيع مختلفة ، سواء كانت الرياضة ، أو الصحة، أو الفن ، أو إجراء عمليات بيع أو شراء لبيتكوين.





ويمكن للمستخدمين الذين يملكون هواتف آيفون فقط الوصول لتطبيق Clubhouse، عن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، حيث يمكن دعوة الآخرين إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات محددة.





ويعتمد تطبيق التواصل الاجتماعي Clubhouse، على الصوت والتحدث بدلا من النشر من خلال غرف دردشة صوتية تتيح لمستخدميها التحدث والنقاش صوتيا حول موضوعا ما بدل من التراسل النصي.





وكانت قد حظرت السلطات الصينية تطبيق Clubhouse لمناقشتة مواضيع حساسة مع الأشخاص بالخارج، بما فى ذلك تايوان ومعاملة الأقلية المسلمة في البلاد، حيث إنه منتدى غير خاضع للرقابة للحديث عن القضايا الحساسة سياسيًا على عكس العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعى الأخرى، فإنه يستخدم المحادثة الشفوية ، والتي سمحت للمستخدمين في الصين بالتحدث مباشرة فى الأمور غير المسموح بها فى الصين.





- إجراءات احترازية لحمايتك فى كلوب هاوس

-عدم استخدام GPS وتعد من أفضل الطرق التى يجب اتباعها للحفاظ على الخصوصية وتجنب مخاطر الاختراق وهي قطع الاتصال دائمًا بنظام تحديد المواقع العالمي GPS عند عدم الحاجة لاستخدامه، وذلك للحفاظ على خصوصيتك على الإنترنت ، وتعرض خدمة GPS مواقع المستخدمين وتحديدها بدقة مما يجعلهم مهددين بالخطر.

- تابع إشعارات وتنبيهات التطبيق عن تسجيل دخول غريب ويجب متابعة التنبيهات عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول من جهاز لا يتعرف عليه هاتفك ، وقم بالإبلاغ فورا عن أى دخول مشبوه.

- تفعيل ميزة المصادقة الثنائية ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA، والتي عند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة؛ سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر، وبدون هذا الرقم؛ لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها.

- قم دائما بتسجيل الخروج يجب التأكد من تسجيل الخروج إذا قمت بتسجيل الدخول من جهاز غير أجهزتك المعتادة، ومراقبة إذا ما كان قد تم تسجيل أجهزة أخرى بحسابك.



