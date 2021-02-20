تطبيق الأثرياء.. Clubhouse يتخطى حاجز الـ 8 ملايين عملية تحميل بفضل إيلون ماسك

زادت شعبية الشبكة الاجتماعية الصوتية Clubhouse ، بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، متجاوزة توقعات النمو التي تهدف إليها الشركة الناشئة، مما دفع عمالقة التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك إلى البدء في تطوير ميزات مماثلة لطريقة عمل التطبيق الجديد.









Clubhouse ، والذي شهد 3.5 مليون عملية تحميل على مستوى العالم من بداية الشهر الجاري، ليصل إلى 8.1 مليون عملية تحميل حتى 16 فبراير 2021، حيث زاد عدد المستخدمين بأكثر من 100٪ خلال 16 يوما فقط. وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أصدرت شركة البيانات والتحليلات App Annie، تقريرا يظهر نمو تطبيق، والذي شهد 3.5 مليون عملية تحميل على مستوى العالم من بداية الشهر الجاري، ليصل إلى 8.1 مليون عملية تحميل حتى 16 فبراير 2021، حيث زاد عدد المستخدمين بأكثر من 100٪ خلال 16 يوما فقط.

















ووفقا لبيانات App Annie، فإن شعبية التطبيق انتشرت على نطاق واسع في بعض الدول حول العالم من بينها المملكة المتحدة وألمانيا واليابان والبرازيل وتركيا، وقد حصل التطبيق على ما يصل إلى 2.6 مليون عملية تحميل من إجمالي عمليات التثبيت العالمية في الولايات المتحدة.









وأوضحت شركة تحليلات التطبيقات، أن الزيادة في نمو تطبيق Clubhouse، قد يرجع سببها لاستخدام عدد من الشخصيات البارزة في مجال التقنية، بما في ذلك أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة تيسلا إيلون ماسك ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج.









وقد اكتسب التطبيق القائم على الدعوات Clubhouse، شهرة كبيرة بعد أن شجع "إيلون ماسك" مستخدميه عبر نشر تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر أنه بدأ في استخدام التطبيق، والذي قد دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للمشاركة في محادثة صوتية عبر تطبيق كلوب هاوس.







