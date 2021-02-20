ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تطبيق الأثرياء.. Clubhouse يتخطى حاجز الـ 8 ملايين عملية تحميل بفضل إيلون ماسك

السبت 20/فبراير/2021 - 11:00 ص
إيلون ماسك وClubhouse
إيلون ماسك وClubhouse
Advertisements
شيماء عبد المنعم
زادت شعبية الشبكة الاجتماعية الصوتية Clubhouse، بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، متجاوزة توقعات النمو التي تهدف إليها الشركة الناشئة، مما دفع عمالقة التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك إلى البدء في تطوير ميزات مماثلة لطريقة عمل التطبيق الجديد.


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أصدرت شركة البيانات والتحليلات App Annie، تقريرا يظهر نمو تطبيق Clubhouse، والذي شهد 3.5 مليون عملية تحميل على مستوى العالم من بداية الشهر الجاري، ليصل إلى 8.1 مليون عملية تحميل حتى 16 فبراير 2021، حيث زاد عدد المستخدمين بأكثر من 100٪ خلال 16 يوما فقط.




ووفقا لبيانات App Annie، فإن شعبية التطبيق انتشرت على نطاق واسع في بعض الدول حول العالم من بينها المملكة المتحدة وألمانيا واليابان والبرازيل وتركيا، وقد حصل التطبيق على ما يصل إلى 2.6 مليون عملية تحميل من إجمالي عمليات التثبيت العالمية في الولايات المتحدة.


وأوضحت شركة تحليلات التطبيقات، أن الزيادة في نمو تطبيق Clubhouse، قد يرجع سببها لاستخدام عدد من الشخصيات البارزة في مجال التقنية، بما في ذلك أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة تيسلا إيلون ماسك ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج.


وقد اكتسب التطبيق القائم على الدعوات Clubhouse، شهرة كبيرة بعد أن شجع "إيلون ماسك" مستخدميه عبر نشر تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر أنه بدأ في استخدام التطبيق، والذي قد دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للمشاركة في محادثة صوتية عبر تطبيق كلوب هاوس.


ويوصف بعض المستخدمين "كلوب هاوس" بأنه تطبيق تواصل للأثرياء فقط، وذلك لأن طريقة عمله قائمة على الدعوات فهي الطريق الوحيدة لاستخدامه، وهو يتيح لمستخدميه إنشاء غرف Rooms وإرسال دعوة للآخرين للانضمام إليها، وتعتمد الدردشة مع الآخرين بالتطبيق على الصوت فقط وليس الرسائل النصية، حيث تشبه مكالمته الصوتية الجماعية تشبه نقاشا داخل قاعة اجتماعات كبيرة، ويتوفر تطبيق Clubhouse، لمستخدمي نظام iOS فقط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد أزمة الخصوصية.. خسائر بالجملة فى واتس آب

أغنى رجل في العالم يدعم تطبيقا جديدا بعد سيجنال.. تعرف عليه

بعد تشجيعه لـ Clubhouse.. تعرف تطبيقات يفضلها إيلون ماسك

ساحر البورصة.. 6 تغريدات لإيلون ماسك تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية

واتسآب يتقهقر.. تعرف على أكثر التطبيقات تحميلا في يناير 2021

إذا قررت الرجوع لواتسآب.. كيفية حذف تطبيق سيجنال نهائيا لهواتف أندرويد.. صور

ترشيحاتنا

ثغرة بـ نظامها الإلكتروني.. إحالة متهم استولى على هواتف شركة عالمية في مصر للجنايات

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

في ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. قصة رحيله المأساوية بمرض القلب

«شبح عروس».. حالة رعب تصيب زوجين بسبب لقطات كاميرا مراقبة بمنزلهما.. شاهد

شاهد شبيهة فاتن فريد.. حفيدتها طبيبة بريطانية نسخة طبق الأصل.. صور نادرة

وزارة تنمية المجتمع الإماراتي تحدد 14 فئة تستحق الدعم لتحقيق الرفاه الاجتماعي

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور