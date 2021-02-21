لتقليل الاعتماد على النفط .. السعودية تستثمر 3 مليارات دولار في صناعة ألعاب الفيديو

كشفت تقارير أن المملكة العربية السعودية قامت باستثمار أكثر من 3 مليارات دولار أمريكى في شركات صناعة ألعاب الفيديو الأمريكية ، حيث استثمر صندوق الاستثمار العام السعودى فى Activision Blizzard و Electronic Arts و Take-Two Interactive Software .





وبحسب صحيفة Arabian Business فإن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على ما قيمته أكثر من 3 مليارات دولار من الأسهم في ثلاث شركات لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضى 2020 .









ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة هو جزء أساسي من خطة ولي العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي من اعتماده على النفط، حيث قام الصندوق بعدة استثمارات بارزة في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك حصة تبلغ 4.4 مليار دولار في شركة أوبر Uber Technologies والتزامات كبيرة لصندوق Vision Fund التابع لمجموعة Softbank Group Corp.





وفى السنوات الماضية كان البنك المركزي السعودي يستثمر عائدات النفط الزائدة فى أصول مستقرة مثل سندات الخزانة الأمريكية، حيث قال مسئولون عن الصندوق فى وقت آخر إن المملكة قد فوتت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008.





وكان صندوق الاستثمارات العامة قد تلقى تحويلًا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات البلاد في مارس لتمويل موجة من الأنشطة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا مثل حصصًا في شركات بما في ذلك Citigroup و فيسبوك و Carnival Corp المشغلة للسفن السياحية.





ومن المتوقع أن يتجه صندوق الاستثمارات العامة بشكل متزايد فى الفترة القادمة إلى تطوير مشاريع جديدة ضخمة في جميع أنحاء المملكة تركز على بناء صناعات جديدة وتنويع مصادرالاستثمارفى الاقتصاد السعودى.



