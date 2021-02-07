تجاوزت 250 مليون مستخدم .. لعبة Call of Duty تحقق إيرادات 27 مليار دولار

كشفت شركة Activision Blizzard المنتجة للعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty أن اللعبة استطاعت تحقيق مبيعات ضخمة وصلت لـ 27 مليار دولار أمريكى، مع ازدياد ملحوظ فى عدد المستخدمين النشطين.





وبحسب موقع Video Games Chronicle فإن الرئيس التنفيذى للشركة Daniel Alegre دانيال أليجري، قال إن الإيرادات التى حققتها اللعبة يجعلها واحدة من أنجح ألعاب الفيديو على الإطلاق وأكثر لعبا.









وازدادت مبيعات لعبة Call of Duty بأكثر من 40٪ على أساس سنوي في عام 2020 ، مع استمرار تحميل اللعبة رقميا ، مما ساعد على إيرادات كبيرة، حيث وصلت اللعبة إلى أكثر من 250 لاعب نشط العام الماضى 2020 .





وكان عدد اللاعبين النشطين عام 2018 يقدر ب 70 لاعب ، إلا أن تزايد العدد بشكل ملحوظ وتجاوز 250 مليون لاعب العام الماضى، كما كان عام 2020 هو العام الثاني عشر على التوالي الذي تصدرت فيه اللعبة قائمة مبيعات الألعاب السنوية.





وقالت الشركة المنتجة إنها تخطط لتطبيق إطارعمل للعبة Call of Duty عبر علاماتها التجارية الأخرى ، والجمع بين التجارب متعددة المنصات ومجانية اللعب والتجارب المتميزة، نظرًا لنجاح اللعبة الشديد، كما أعلنت أنها بصدد تطوير العديد من ألعاب Warcraft المحمولة المجانية.





وفى وقت سابق، استطاعت لعبة Grand Theft Auto الشهيرة والمعروفة ب GTA من تحقيق مبيعات ضخمة وصلت إلى 2 مليار دولار أمريكى، وذلك للنسخة الرابعة منها GTA IV ، كما تمكنت من بيع أكثر من 28 مليون نسخة.



