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تكنولوجيا

بعد إطلاقها رسميا.. تعرف على شروط تحميل لعبة سبونج بوب

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:46 ص
تعرف على شروط تحميل
تعرف على شروط تحميل لعبة سبونج بوب
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ندى على
بعد طول انتظار من محبى الألعاب، أصبحت اللعبة الشهيرة سبونج بوب SpongeBob SquarePants متوفرة رسميا على هواتف أندرويد وأجهزة  iOS من آبل لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، حيث يمكن للمستخدمين القيام بالاشتراك فيها. 

وبحسب موقع Pocket Gamer فإن لعبة سبونج بوب SpongeBob SquarePants فإن الشركة المطورة للعبة Handy Games قد أعلنت إطلاق اللعبة رسميا منذ أيام تحديدا فى يوم 12 يناير الماضى، حيث يمكن للمستخدمين أيضا لعبها على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب. 


وتم إطلاق لعبة  SpongeBob SquarePants على منصات الألعاب Google Stadia جوجل ستاديا، و Xbox One إكس بوكس وان، و PlayStation 4 بلاى ستيشن 4 ، بالإضافة إلى الهواتف الذكية. 

ويتطلب لعب لعبة SpongeBob SquarePants القيام بالدخول على متجر الألعاب  Google Play لهواتف أندرويد والاشتراك فى اللعبة بسعر  بسعر 9.99$ دولار أمريكي، وكذلك الدخول على متجر App Store لهواتف آيفون وأجهزة آيباد والاشتراك فيها بسعر 8.99$ دولار أمريكى. 

وكانت لعبة Cyberpunk 2077  قد حققت رقما قياسيا بأكثر من مليون لاعب متزامن على منصة الألعاب Steam، وذلك بعد أقل من 24 ساعة عاى إطلاقها الرسمى فى 10 ديسمبر الماضى،  كما باعت اللعبة أكثر من 8 مليون نسخة بحد أدنى 60 دولارا أمريكيا للنسخة أى ما يعادل حوالى 942 جنيه مصرى، كما حققت أكثر من 500 مليون دولار أمريكي حتى قبل الإصدار الرسمى، وأكبر عدد لاعبين فى العالم فى وقت متزامن. 

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