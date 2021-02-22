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تكنولوجيا

بعد الاستيلاء على بيانات المستخدمين.. كيفية حذف تطبيق "كلوب هاوس" نهائيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:01 ص
كيفية حذف تطبيق كلوب
كيفية حذف تطبيق "كلوب هاوس" نهائيا
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ندى على
وقع منذ ساعات قليلة اختراق كبير لمستخدمى تطبيق  Clubhouse "كلوب هاوس" ، المعتمد على الدردشة الصوتية، أدى إلى تسريب بيانات مستخدميه، وذلك بعد ارتفاع كبير فى عمليات التحميل فى الأيام القليلة الماضية، بعد دعوة رجل الأعمال إيلون ماسك المستخدمين بالانضمام إلى التطبيق. 

وبحسب موقع Gizmodo فإنه يمكن للمستخدمين الذين تأكدوا من اختراقهم فى التطبيق، أوالذين لا يريدون الاستمرار مجددا فى التطبيق من حذف تطبيق Clubhouse بشكل نهائى ، من خلال بعض الخطوات الآتية : 


- إذا كنت ترغب في إلغاء تنشيط حساب Clubhouse الخاص بك ، فعليك بالفعل إرسال بريد إلكتروني للشركة نفسها، سيتم بعد ذلك إلغاء تنشيط الحساب قبل محو الحساب بالكامل. 

- ويمكن الاتصال مباشرة بالتطبيق للحصول على الدعم اللازم ، ولكي يكون الطلب صالحًا ، يجب إرساله من عنوان بريد إلكتروني مصدق عليه حتى يتم التمكن من التحقق من ملكية المستخدم  للحساب . 

- وبمجرد أن تطلب الحذف ، سيتم أولًا إلغاء تنشيط حسابك، وخلال هذه الفترة ، لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك ولن يكون ملفك الشخصي مرئيًا في التطبيق، وبمجرد قيام إدارة التطبيق بمعالجة حذف حسابك الدائم ، وسيتم مسح معلومات حسابك مثل اسم المستخدم والمتابعين والإعدادات ولن تكون هذه البيانات  قابلة للاسترداد . 

- ويجب ملاحظة أنك لن تتمكن من إنشاء حساب آخر باستخدام نفس رقم الهاتف أو اسم المستخدم لمدة 30 يومًا على الأقل من وقت طلب الحذف ، ولا يمكن للتطبيق ضمان أن يقوم باستخدام نفس  الاسم السابق. 


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