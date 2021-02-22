ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة طنطا: لا مساس بحقوق أطباء الامتياز

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:59 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه لا مساس بالحقوق المالية لأطباء الامتياز.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم، مع الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.


تناول الاتصال كافة جوانب الموضوع ، وأوضح رئيس الجامعة أنه من المقرر عقد اجتماع صباح غد الثلاثاء، يضم كافة المعنيين وممثلين عن أطباء الامتياز ، بحضور عميد كلية الطب.

‏وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعيه للوقوف على كافة جوانب الموضوع بهدف العمل على حلها وبما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية لأطباء الامتياز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول مع المركز القومي للبحوث.. نائب رئيس جامعة طنطا: نشارك في دعم وتطوير لقاحات مكافحة جائحة كورونا

‏السفير المصري في جيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا

استئصال ورم بجمجمة طفل بنجاح بمستشفى طنطا الجامعي

المسلماني: جامعة طنطا تخطو بثقة نحو العالمية والتميز

رئيس جامعة طنطا: دعم الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين دون تحميلهم أي مصاريف إضافية

رئيس جامعة طنطا: تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي لغير القادرين بمستشفيات العزل

ترشيحاتنا

فرج عامر: بيع حسام حسن لنادٍ مصري مع نهاية الموسم.. تفاصيل

تعليق رئيس لجنة الحكام على اللقطة المثيرة للجدل في لقاء سموحة والمصري بالدوري

أهالي عزبة أبوزيد في الشرقية يعانون من تدني الخدمات

علماء يكتشفون الجين المسبب للسعادة الزوجية

ترامب يستعد لإعلان أولى تحركاته للترشح للرئاسة لعام 2024

3 أسباب قد تعطل مسيرة تألق مصطفى محمد في تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس "الخنفساء" خاطفة قلب أحمد الفيشاوي فى هذا الفيلم | صور

احذر.. الأطعمة ذات العفن تصيبك بأمراض مسرطنة

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق