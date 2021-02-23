بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في الغربية

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شارة البدء لتنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال لجميع الأطفال من عمر يوم حتي عمر 5سنوات مصريين وغير مصريين وذلك بطعم ضد مرض شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ .





والتطعيم آمن وبالمجان وذلك في إطار خطة وزارة الصحة للحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال.









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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ الحمله بمحافظة الغربية بتطعيم عدد 721160 طفل تقريبا في السن المذكور وذلك من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات ومكاتب الصحة ورعايات الامومة والطفولة وفرق متحركة من شقة لشقة باجمالي فرق 1442 فرقة مكونة من ممرضه للتطعيم ومسجل للبيانات وسيتم الإعلان عن موعد بدء التطعيم قريبا .





واشارت الدكتوره اماني الحبشي مدير إدارة الترصد إلى أن الفرق وفريق الاشراف باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء العملية التطعيمية .



