قبل الامتحانات.. مناشدة من كلية الخدمة الاجتماعية حلوان لطلاب الدراسات العليا

اصدرت كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان ، قرار لجميع طلاب الدراسات العليا بالكلية بسرعة سداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الاول وذلك قبل دخول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .





وقال عميد كلية الخدمة الإجتماعية بحلوان، إن امتحانات طلاب الدراسات العليا تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير وتستمر حتي يوم الاربعاء 10 مارس .





وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح يوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

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