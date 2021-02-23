حقيقة فصل المنشدين من نقابة المهن الموسيقية.. تفاصيل

كشف طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، حقيقة فصل المنشدين من نقابة المهن الموسيقية.





وقال مرتضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي"،:" لا يجوز حسب الدستور أن تجمع مهنة بين نقابتين، موضحا:" الإنشاد الديني هو نوع من الموسيقى يتبع نقابة الموسيقيين".





وأردف: "القانون لا يسمح بإنشاء نقابة موازية لنقابة الموسيقيين تحت عنوان الإنشاد الديني وهو أمر مخالف للقانون والدستور".



