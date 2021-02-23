وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الصيني مطار القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين، على متنها شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، والتي أهدتها الصين إلى مصر.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه شحنة اللقاح الصيني وصلت، على متن رحلة مصر للطيران رقم 00‪2 القادمة من العاصمة بكين، واستقبالها بالمطار مسؤولين من وزارة الصحة.





وسبق أن أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، أن شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني سيصل القاهرة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أيضا أن تتسلم مصر، في وقت لاحق، شحنة كبيرة من لقاح شركة " أسترازينيكا".