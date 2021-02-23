عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

بعد أن بدأنا العام 2021 بألبوم يا أنا يا لاء، واصل الفنان عمرو دياب إبهار محبيه من خلال إعلان جديد، و يبدو أن الهضبة يمتلك قدرة ساحرة خلال هذا العمل، حيث ظهر بعدة إطلالات أبرزها "وشم" اعلى ظهره داخل مسبح خاص، و بدلة كلاسيكية سوداء، إلى جانب يخت فاخر بتصميم رائع، و سيارة صفراء تحمل علامة الصانع الألماني العريق مرسيدس.

تحتوي مرسيدس S65 AMG Coupe على محرك V12 سعة 6000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 630 حصان، وعزم دوران 1000 نيوتن/متر، و عزم دوران يبلغ 738، معتمدة على منظومة الجر الخلفي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، كما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 60 ميل، خلال فترة زمنية مدتها 4 ثوان.

و تأتي بأبعاد هيكلية فيقدر طولها نحو 5.044 مم ، وبعرض 1913 مم، و بارتفاع يقدر بـ 1422 مم، و بقاعدة عجلات تبلغ 2945، و تحتوي من الداخل على مقصورة فاخرة، مطعمة بلمسات من الجلد، و مقود حركة متعدد الوظائف يحتوى على باقة من أنظمة التحكم و الرفاهية، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، و لوحة عدادات دجيتال، و مقاعد رياضية أنيقة.

أما عن التصميم الخارجي فجاءت السيارة متألقة باللون الأصفر، و شبكات أمامية متعددة المقاطع بطريقة طولية، بالإضافة إلى فتحات تهوية على جانبي الصادم الأمامي، و مصابيح أمامية حادة، و اكثر ما يميزها سقفها المكشوف "كابورلية"، و عجلاتها العريضة، بالإضافة إلى التصميم الانسيابي .

و من ناحية السعر، جاءت السيارة مرسيدس S65 AMG Coupe التى ظهر بها الهضبة فى اعلانه الجديد بسعر يبلغ 3.5 مليون جنيه مصري.





جدير بالذكر أن إعلان "برفيوم" عمرو دياب الجديد، تم تصويره فى دبي تحت إشراف المخرج الكبير طارق العريان، و بمشاركة الإعلامية المصرية إنجي كيوان، أما البرفيوم الخاص بالهضبة فيصدر بنسختين للرجال و النساء.