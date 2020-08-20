شاهد .. سعر ومواصفات سيارة عمرو دياب في كليب أماكن السهر





ظهرا الثنائي عمرو دياب دينا الشربيني خلال الفيديو كليب وهما على البحر في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وهو يحملها على ظهره وجمعت بينهما لحظات رومانسية مما جعل الكليب يتصدر التريند.





وظهر الهضبة عمرو دياب في سيارة فارهة خططفت الأنظار وهي رنج روفر ديسفيندر 2020 التي تتميز بناقل حركة سداسي السرعات، وتاتي بقوة 390 حصانًا و550 نيوتن متر للعزم وتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في 5.8 ثانية، يتراوح سعر السيارة ما بين 1,999,000. إلى 4,500,000 .









قام الهضبة عمرو دياب بطرح أغنية "أماكن السهر"، على موقع "أنغامي"، وذلك عقب تسريب فيديو كليب الأغنية عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.









أماكن السهر من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والفيديو كليب من إخراج أحمد النجار.





يذكر أن الهضبة عمرو دياب، سيعود إلى الساحة الفنية من جديد بعد غياب استمر لسنوات عديدة، وذلك من خلال بوابة عمل درامي جديد.



