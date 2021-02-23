صوت وصورة.. شبح طفلة يخرج من مرآة ويستنجد بمالكها

قفز الرعب إلى قلب رجل؛ بعدما تطرق إلى آذانه صوت غريب يستنجد ويطلب المساعدة قادمًا من مرآة، ورأت عيناه ما يثير الفزع، حيث سمع ورأى طفل شبح ، بعد أن اشترى مرآة من متجر تحف.





ادعى "إيان جريفيث" مؤسس مجموعة التحقيق في الخوارق Walking with Spirit ، أن الأمر لم يقتصر على الصوت بل تمكن من التقاط صورة لفتاة صغيرة من المرآة وقد صُدم بـ أنها سبح، وذلك بعد فترة وجيزة من شراء المرآة من المتجر.





ولإثبات نظريته ، سجل إيان مقطع فيديو يظهره وهو يحاول التواصل مع الروح باستخدام جهاز ظواهر الصوت الإلكترونية (EVP)، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





في المقطع الذي تم تصويره في بيئة شديدة السواد ، التقط إيان ما يعتقد أنه "صورة غير مفسرة" في الخلفية، وبينما يلتقط المُسجل على ما يبدو بعض الأصوات ويفسرها إيان على أنها تقول: "أنت تساعدني".





وأكد الرجل:" أنا أعيش وحدي ولم يكن هنا أطفال"، ويقول :" حصلت على المرآة من متجر تحف في هينكلي قبل بضعة أشهر، وبدات الطفلة التي تدعى أليسون ماري، بالاستغاثة بي".