ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجماهير تدعم الزمالك أمام فريق تونجيت السنغالي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:44 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجال_الزمالك_جاهزين؛ دعما للزمالك أمام فريق تونجيت السنغالي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهم فرحه .. باذن الله الزمالك ..يفوز ويفرحنا قولو يااااارب #رجال_الزمالك_جاهزين" و " ‏اما عن الزمالك وفي ظل هذه الظروف يصبح تشجيعه محل اختيار سنتحمل كل نتائجه ولنا في ذلك اسباب يصعب عليكم فهمها".

وقال آخرون "‏ويوم لما سألوني بتحبه ليه قولتلهم دا عشرة سنين #رجال_الزمالك_جاهزين " و " ‏العبوا برجوله هاتوا البطوله  احنا أسياد افريقيا من زمان#رجال_الزمالك_جاهزين".

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق امس على هامش التدريب المقام حاليا باستاد لاديور بالسنغال استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ومطالبتهم بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

كما حرص أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في اللقاء

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية في تدريب الفريق اليوم استعدادا لخوض مباراة تونجيت السنغالي المقرر لها اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص المدير الفني للزمالك على عدم الكشف عن أوراقه أو التشكيل المنتظر أن يخوض به الفريق لقاء الغد في ظل حضور وسائل إعلام من السنغال لمتابعة التدريب. 

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة مساء اليوم  بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السنغال.. صور

اجتماع فني ومؤتمر لـ باتشيكو الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال

استعدادا لمواجهة تونجيث.. محاضرة فنية لـ باتشيكو قبل مران الزمالك بالسنغال

تأمين خاص لبعثة الزمالك في السنغال قبل مواجهة تونجيث

رئيس الزمالك يؤازر الفريق في التدريب

باتشيكو يفرض السرية على تشكيل الزمالك أمام تونجيث.. ويحفز اللاعبين قبل اللقاء

ترشيحاتنا

تعليق رئيس لجنة الحكام على اللقطة المثيرة للجدل في لقاء سموحة والمصري بالدوري

سيؤدي لطرد المستأجر.. رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم لن يحتمل أي تعديل

ترامب يستعد لإعلان أولى تحركاته للترشح للرئاسة لعام 2024

فرج عامر: بيع حسام حسن لنادٍ مصري مع نهاية الموسم.. تفاصيل

أبرزها انتهاء الخدمة والعجز والسن .. 6 حالات تمنحك معاشا شهريا وفقا للقانون

بعد الهزيمة من أسوان .. حسام حسن يستبعد خمسة لاعبين من تشكيل الاتحاد أمام دجلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية