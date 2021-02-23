حادث مأساوي.. طفل يهرب من كلاب ضالة فدهسته سيارة في البدرشين

حالة من الحزن أصابت مدينة البدرشين؛ عقب مصرع طفل، دهسته سيارة أثناء محاولته الهرب من كلاب ضالة.





وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى البدرشين المركزي بوصول طفل مصابا بعدة إصابات مختلفة، ولقى مصرعه نتيجة لها.





وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتولى فريق البحث فحص مقطع فيديو رصد الواقعة.





وأشارت التحريات الى أنه أثناء هروب الطفل المتوفى وصديقه من كلاب ضالة تطاردهما؛ صدمته سيارة أجرة؛ ما أدى لمصرعه.





وألقت قوات الامن القبض على سائق السيارة الذي افاد انه فوجيء بظهور الطفل أمامه، ولم يتمكن من تفاديه أو ايقاف السيارة؛ فاصطدم به.



