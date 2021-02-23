فيصل فولاذ: المرأة البحرينية تعيش أزهى عصورها بدعم الملك وقرينته

أعرب المنسق العام للمرصد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، عن اعتزاز المنظمات الحقوقية الدولية بما وصلت له المرأة البحرينية من مكانة متقدمة في جميع المجالات.









وقال فولاذ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن رحلة ‎طيران الخليج التي جاءت من ‎البحرين إلى ‎فرانكفورت و‎باريس بقيادة قبطانة بحرينية ومساعدتها البحرينية كانت محل إشادة كبيرة، ما يؤكد الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة البحرينية وأنه لا يوجد أي فروقات أو تمييز بين الجنس في القدرات والعمل.









وأضاف أن جهود مملكة البحرين في تمكين المرأة بدعم ملك البحرين وقرينته يعتبر انطلاقة تاريخية غير مسبوقة، حيث تم تعيين عدد من النساء لقيادة الناقلة الوطنية منهم السيدة ميساء هزيم لتكون أول امرأة بحرينية تقود الطائرة في العام 2007، والسيدة ياسمين فريدون كأول طيار بحرينية برتبة «كابتن»، كما تتقلد النساء البحرينيات عددًا من المناصب الهامة في جميع أقسام وإدارات الناقلة، سواء في الوظائف التشغيلية بعملهن ككابتن، أو مساعد طيار، أو مهندس، أو تقني؛ أو عملهن في الوظائف المكتبية الإدارية.







