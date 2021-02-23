قيام الليل .. علي جمعة يكشف فضائله ويصحح اعتقادا خاطئا عنه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قيام الليل مفتاح بسيط ينور الله تعالى به القلوب ويغفر به الذنوب فالليل صاحب القرآن، والليل فيه السكينة، وفي ثلثه الأخير ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: (من يسألني فأعطِيَه، من يستغفِرُني فأغفِرَ له) (البخاري) فالله سبحانه وتعالى يعطيك فرصة، وفي هذه الأوقات بركة، وهذه البركة تتنزل فيها الأسرار والأنوار؛ الأسرار التي تنبثق من قلبك لتعلم الأدب مع الله، والأنوار التي تطمئن قلبك وتوجِد البركة في حركاتك وسكناتك في يومك.





وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيس بوك، أ ن صلاة قيام الليل تؤدى مثنى، أي يُصليها الشخص ركعتين، ركعتين، ويفصل بين كل ركعتين من صلاته بالتسليم.