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رياضة

بالأرقام.. تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء مواجهة قوية أمام فريق سيمبا، بطل تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة الخامسة بين الفريقين والتي لم تعرف نتيجة التعادل في تاريخ اللقاءات بينهما في مختلف البطولات الإفريقية.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي وسيمبا بطل تنزانيا:

تحمل مواجهة اليوم بين الفريقين «رقم 5» بعدما التقى الأهلي وسيمبا في 4 مناسبات في مختلف البطولات الإفريقية.

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مواجهتين، وخسر في مثلهما، ولا وجود لنتيجة التعادل في لقاءات الفريقين.

نجح الأهلي في زيارة شباك سيمبا 8 مرات، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه في مواجهتين، فيما تمنعت شباك بطل تنزانيا على مهاجمي الفريق في مناسبة واحدة.

شهدت نسخة 2019 أول مواجهة للأهلي أمام سيمبا في دوري الأبطال، وجرت مساء السبت الثاني من فبراير على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بخماسية نظيفة، وهو أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين. 

افتتح عمرو السولية أهداف الفريق، وأضاف علي معلول الهدف الثاني، وسجل جونيور أجايي الهدف الثالث، ونجح كريم وليد  «نيدفيد» في تسجيل الهدفين الرابع والخامس.

وجاءت المواجهة الثانية في الثاني عشر من فبراير2019، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال، وانتهت المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بدار السلام بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

سبق وأن التقى الفريقان بعيدا عن دوري أبطال إفريقيا في عام ١٩٨، وذلك في إطار منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، لحساب دور الستة عشر، وفاز الأهلي في الذهاب بنتيجة ٢-صفر، وخسر في الإياب بنتيجة ٢-١.

يذكر أن الأهلي قبل مواجهة اليوم يحتل صدارة المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا الذي يأتي في المركز الثاني.
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