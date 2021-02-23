على مساحة 1422 مترا .. إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في البحيرة









شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور - بدر - الدلنجات - كوم حمادة )، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1422 م2 عبارة عن:-





- إزالة حالة تعدي المهد بمساحة 900 م٢ بقرية سنطيس التابع لمجلس قرية دسونس بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.





- إزالة 3 حالات تعدى بمساحة 260 م٢ بمركز بدر عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص خارج الحيز العمراني و بالمهد علي أرض زراعية و مباني بالطوب الأبيض الحجري.





- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 162 مترا بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





- إزالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى باجمالي مساحه 100 م بقرية البريجات بكوم حمادة عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الأبيض والأسمنت.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( إيتاي البارود - الدلنجات- ادكو - كوم حمادة - دمنهور )، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 886 م2 عبارة عن:-





- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بمساحة 400 متر بقرية صفط الحرية بإيتاى البارود





- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تم فك شدة خشبية بقرية كوم زمران والتحفظ علي أدوات البناء.





- إزالة حالة تعدي بالمهد بالبناء على أرض زراعية بمساحة 120 مترا مربعا بقرية ٧ التابعة لقرية ديبونو بإدكو عبارة عن شدة خشبية وسقف.





- تنفيذ إزالة بناء في المهد بدون ترخيص بمساحة 16م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرية كوم شريك بكوم حماده.





- تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة صب أعمدة دور رابع علوى بشارع الكلفاني بدمنهور حيث تم فك الخشب وإزالة الأعمدة.





كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور والدلنجات، الإثنين الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن عن إزالة 2 حالة تعدي على مساحة 625 م2 عبارة عن الآتي:-





- إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 400 م٢ الأبعادية بدمنهور عبارة عن هنجر من الصاج .





- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 225 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز( أبو المطامير - الدلنجات - إيتاي البارود)، أمس الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 844 م2 عبارة عن الآتي:-





- إزالة 4 حالات تعدي في المهد على أرض زراعية وأملاك الدولة بمساحة 644 مترا بزمام قري ( بلال - محمد عبدالرقيب - ابو العطا ) بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والملون الاسمنتية و أسوار و شدة خشبية.





- إزالة حالة تعدى بمساحة 200 م بقرية الوفائية بالدلنجات





كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - حوش عيسى - كوم حماده )، السبت الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 875 م٢ عبارة عن:-





- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 575 م بقرية كوم زمران و المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية





- تنفيذ عدد 2 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض .





- إزالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية بيبان التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بكوم حمادة عبارة عن كرفان حديد وصاج وخشب بدون ترخيص.







