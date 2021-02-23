مناقشة كتاب تجديد الفكر الاقتصادي بـ الأعلى للثقافة.. غدا

تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة،ومقررها الدكتور جمال زهران؛ صالون ثقافي حول كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي للدكتور إبراهيم العيسوي والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.





تقام الندوة في تمام السادسة من مساء غد الأربعاء 24 فبراير الجاري، بقاعة المجلس بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .





وتدير الصالون الدكتورة علا محمد الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبحضور مؤلف الكتاب الدكتور إبراهيم العيسوي الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، وتعقيب عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية .





وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.