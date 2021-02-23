ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مناقشة كتاب تجديد الفكر الاقتصادي بـ الأعلى للثقافة.. غدا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة،ومقررها الدكتور جمال زهران؛ صالون ثقافي حول كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي للدكتور  إبراهيم العيسوي والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

تقام الندوة في تمام السادسة من مساء غد الأربعاء 24 فبراير الجاري، بقاعة المجلس بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛  والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .

وتدير الصالون الدكتورة علا محمد الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة، وبحضور مؤلف الكتاب الدكتور إبراهيم العيسوي  الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، وتعقيب عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية . 

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية.. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

الأعلى للثقافة يناقش «استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد».. الأربعاء

صالون ثقافي لمناقشة كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي" للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

صالون ثقافي لمناقشة كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي" للدكتور إبراهيم العيسوي.. غدا

حوار ثقافي حول عالم الرواية والأدب بالأعلى للثقافة غدا

ترشيحاتنا

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

سعر الذهب اليوم 23-2-2021

الشهر العقاري يكشف كيفية توثيق عقار مورث بعقد ابتدائي في التعديل الجديد

قبل عودة الدراسة.. ننشر ضوابط غلق المنشآت التعليمية حال حدوث إصابات بـ كورونا

موعد مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

من بينهم 5 أطفال.. صحة الإسكندرية: 6 سيدات و3 ذكور ضحايا حادث غرق مركب بحيرة مريوط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا .. استوحي ديكور غرفة الأطفال من جيجي حديد

لكزس تطرح IS 500 إف سبورت الجديدة .. صور

بسبب فيسبوك .. تويوتا تعوض مالك سيارة FJ CRUISER بعد تحطمها في حادث بشع ..صور