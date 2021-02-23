برلماني: تنفيذ مشروعات الري الحديث يوفر موارد مائية ومالية لا تقدر بثمن

أعلن النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب تأييده التام للخطة المشتركة التي وزارة الزراعة مع وزارة الري، لتحديث منظومة الري بالأراضي القديمة وإحلال الطرق الحديثة بدلًا من الطرق التقليدية التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من مياه الري في المصارف الزراعية.





مؤكدًا أن نجاح هذه الخطة يوفر موارد مائية ومالية لاتقدر بثمن





وقال " دمرداش " فى بيان له أصدره اليوم أن استخدام الطرق الجديدة فى الزراعة والرى والتى تتمشى مع النظم العالمية من خلال القيام بأعمال التسوية بالليزر بصورة دورية سنويًا لضمان انتظام توزيع المياه ومستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات يحقق عدة مزايا فى مقدمتها تقليل تكاليف الإنتاج الزراعى وزيادة إنتاجية المحاصيل وبالتالى توفير مياه الرى لاستخدامها فى استصلاح واستزراع أراض جديدة اضافة الى تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها وتقليل الفاقد فى مياه الرى والأسمدة





ووجه النائب عبد الحميد دمرداش التحية والتقدير للأجهزة الحكومية بعد نجاحها فى الانتهاء من تحديث مساحة 200 ألف فدان والبدء تنفيذ خطة تطوير الرى الحقلى فى 1 يوليو 2021 على مساحة 4 ملايين فدان بتكلفة حوالى 48 مليار جنيه تقدم قروض من البنك الزراعي المصري بفائدة 5% الفلاحين وأن مدة تنفيذ المشروع حوالي 3 سنوات وأن الدولة تقوم بتقديم الدعم الفني وتوعية المزارع معتبرًا هذا المشروع من أهم المشروعات القومية الكبرى التى يحب ان تخطى باكبر اهتمام من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذها





وأشاد النائب عبد الحميد دمرداش باستباط أصناف تقاوي بمركز البحوث الزراعية غير شرهة للمياه ومقاومة للملوحة مطالبًا من الحكومة توفير جميع التقاوى الجديدة من مختلف المحاصيل المستنبطة لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية للاستفادة منها فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية



