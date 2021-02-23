القبض على خاطفي محاسب في الزيتون

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبي واقعة خطف محاسب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه لخلافات مالية.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مواطن مقيم بدائرة القسم قرر بحضور 4 أشخاص مجهولين لمحل سكنه ادعوا بأنهم رجال شرطة، واصطحبوا نجلــه " محاسب سابق بأحد المحلات التجارية" داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار، واتهم صاحل المحل مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الأخير ونجله.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين.





وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه وقرر بتعرضه لواقعة خطف من قبل عدد ٤ أشخاص بتحريض من المشكو في حقه، حيث قاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة وإكراهه على توقيع عدد ٤ إيصالات أمانة على بياض، وعقب ذلك قاموا باصطحابه داخل مركبة "توك توك" وتخلوا عنه بمنطقة كرداسة بالجيزة ، تم ضبط المتهم.





وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمل المجنى عليه لديه كمحاسب، وقيامه باختلاس مبلغ مالي قدره مليون و700 ألف جنيه إبان فترة عمله فاختمر في ذهنه فكرة اختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على رد المبلغ المالى .





وفى سبيل ذلك استعان بــ٥ أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" لتنفيذ مخططه مقابل تحصلهم على مبلغ مالي وتوجهوا للشقة محل سكن المجنى عليه وادعوا أنهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية (قيادة السائق - ويعمل عليها كسائق) وقاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة (مستأجرة أحدهم) وأكرهوه على توقيع عدد ٤ إيصالات أمانة على بياض لإجباره على رد المبلغ المالي، ثم قاموا بالتخلي عنه عقب ذلك.





بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا عدد ٤ إيصالات أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول.





وبمواجهه المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واتهمهم بارتكاب الواقعة، واتخذوا الإجراءات القانونية.