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اقتصاد

هانو بنزايون: 17 مليون جنيه أرباحا خلال 6 أشهر.. والمعارض الخارجية دعمتنا فى مواجهة كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:30 م
بنزايون
بنزايون
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علياء فوزى
كشف محمود عبد الله، العضو المنتدب للشركة هانو بنزايون التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن شركته حققت صافى 17 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام المالى الجارى.


وقال عبد الله، فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، إن الشركة حافظت على تحقيق الربح المستهدف رغم ظروف انتشار وباء كورونا فيروس والتداعيات السلبية على حركة البيع والشراء داخل الفروع.


وأضاف أن هانو بنزايون لجأت إلى إقامة العديد المعارض الخارجية فى وزارات المالية والبترول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى التوسع فى نظام التقسيط، مما أثر إيجابيا على المبيعات.


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وتابع: "تسعى الشركة الآن للاتجاه لشراء محال جديدة، وفى حال توافر سيولة بعد الوفاء بجميع التزاماتها، وبالفعل تم شراء محل بالإسكندرية بقيمة 4.5 مليون جنيه ويتم تجهيزه الآن للانضمام لفروع هانو بنزايون".


وأوضح عبد الله أن شركته يتبعها 135 فرعا بمختلفة أنحاء البلاد منهم أكثر من 90 فرعا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، ونحو 25 فرعا تديرها الشركة وتطوير نظام البيع من خلال الأون لاين للوصول لأكبر عدد من العملاء.
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