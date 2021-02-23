مفاوضات قواعد المنشأ باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية تنتهي في يونيو المقبل

قال إيهاب فتحي مدير قواعد المنشأ بأفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، إنه جاري التفاوض حاليا بين الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية لاستكمال قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية في الموعد المقرر لها يونيو 2021.





وقال إيهاب فتحي خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديري للأثاث اليوم، إنه تم الانتهاء من وضع قواعد المنشأ لأكثر من 81% من إجمالي البنود السلعية.





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وأضاف فتحي انه يتم التفاوض على نسبة 18-19% حاليا من القواعد والتي تتعلق ببعض الفصول السلعية التي لم يتم الاتفاق عليها وتتمثل في الأسماك والقشريات، الجلود، الملابس والمنسوجات، السيارات، فضلا عن بعض البنود التي لم يتم الاتفاق عليها "منتجات الألبان، دهون او زيوت نباتية وحيوانية، محضرات لحوم او اسماك، السكر، محضرات من خضراوات وفاكهة، متبقيات طعام، التبغ، القطن والملابس والمنسوجات".





وذكر أنه تم الانتهاء من كافة قواعد المنشأ الخاصة بقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، وتتعلق بألا تزيد نسبة المكون الأجنبي عن 60% من قيمة المنتج تسليم باب المصنع، او يتم تصنيعه من بند جمركي عدا بند المنتج، او يتم تصنيعها من مواد متحصل عليها بالكامل سواء من بلد المنشأ أو من المواد الموجودة في القارة.



