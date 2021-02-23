طبيب يحكي تجربته بعد إصابته بكورونا.. ومعلومة مهمة عن الضغط وطريقة العلاج

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه اصيب بفيروس كورونا دون اعراض، وكان يتخذ كل الاجراءات الاحترازية بشكل مشدد، الي جانب انه اتخذ الدواء الخاص بالديدان الذي يعد احد مقويات المناعة ولكن يتخذ لمرة واحدة بالاسبوع لعشرة اسابيع فقط ويتوقف بعدها، لافتا الي انه اكتشف اصابته بالصدفة عندما يجري تحاليل لزوجته لانها فقدت حاسة التذوق وحينها عمل التحاليل واكتشف اصابتهم هما الاثنين بالفيروس.





وتابع الدكتور عادل خطاب، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن من اعراض مابعد كورونا هبوط الضغط، لافتا الي ان الضغط يرتفع في فترات معينة من اليوم ويفضل ان يقاس الضغط صباحا و مساء والوقت المناسب لقياس الضغط من 6 لـ 10 صباحا ومن 6 لـ 10 مساء، منوها ان حاليا الفيروس لم يصب فرد واحد في البيت "في الغالب بقى بيجي للعيلة كلها".





واوضح انه التزم الراحة، مؤكدا على اهمية الرياضة والمشي للمناعة ولتقوية المفاصل، مشيرا الي ان هناك ايضا اعراض منها الوهن وامتلاء المعدة رغم عدم الاكل كميات كبيرة او اكل ثقيل، وكشف ان هذه الاعراض من الممكن ان تستمر لـ شهرين او اكثر.



