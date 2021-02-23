جامعة طنطا: صرف فروق الرواتب المستحقة لأطباء الامتياز قريبا

التقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، مع عدد من أطباء الامتياز دفعة 2019، وذلك لحل مشكلتهم المتعلقة بحقوقهم المالية، وذلك بمقر إدارة الجامعة.

















أكد رئيس جامعة طنطا خلال اللقاء حرصه الشديد على تقديم كافة سبل الدعم لأطباء الامتياز، موضحا أنه أجرى اتصالا هاتفيًا مساء أمس بالدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، للتعرف على كافة أبعاد مشكلة فروق رواتب أطباء الامتياز بمستشفيات الجامعة المختلفة .









وأوضح "غنيم"، أنه تم الاتفاق على صرف فرق الراتب لجميع المستحقين لأطباء الامتياز بكلية طب طنطا لـ669 طبيب امتياز دفعة ديسمبر 2019.









وقال المحاسب أحمد البدرى، مراقب حسابات مستشفيات طنطا الجامعية، إنه تم توجيه خطاب اليوم لطلب التعزيز من وزارة المالية يتضمن المطالبة بصرف مبلغ وقدرة 3 آلاف و925 جنيها فرق راتب مستحق لكل طبيب بإجمالي 669 طبيبا، وسيتم الصرف مباشرة عقب وصول التعزيز من وزارة المالية.







