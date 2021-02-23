مجلس جامعة المنوفية يعقد جلسته بالمبنى الإداري بمزرعة الراهب

انعقد اليوم مجلس جامعة المنوفية لشهر فبراير 2021 بالمبنى الإدارى بمزرعة الجامعة بقرية الراهب برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، واعتذر عن عدم الحضور عضوا المجلس من الخارج الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.





أشار مبارك إلى أن جلسة مجلس الجامعة عقدت اليوم بمزرعة الراهب فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتجمع فى الأماكن المفتوحة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وحرصا منه على التواجد الدائم فى مختلف وحدات الجامعة لمتابعة العمل بالإنشاءات التى تتم بها، وأعمال التطوير بالمزرعة واستغلال كافة مواردها لخدمة العملية التعليمية والبحثية والإرشادية والإنتاجية، وماتنتجه من محاصيل استراتيجية تساهم فى سد احتياجات المجتمع فى إطار توجهات الدولة لزيادة انتاجية الأراضى الزراعية والتوسع بها، كما تضم المزرعة وحدات انتاجية هامة ومدرجات ومعامل يتم فيها التدريبات والتطبيقات العملية لطلاب كليات الزراعة والطب البيطرى والصيدلة.





أكد رئيس الجامعة أن الجامعة تثمن وتدعم جهود الدولة المصرية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تنفيذ كافة المشروعات القومية فى شتى المجالات، وخاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى، وهى الجهود المخلصة التى نقلت الدولة نقلة نوعية غير مسبوقة على كافة الأصعدة، كما استعرض المجلس الاحداث الجاريه بشأن مزرعه الراهب واختيارها من قبل المحافظة منطقة اسكان اجتماعي وهو الامر الذي فوجئت به الجامعة دون أي تنسيق مسبق من قبل المحافظة مع الجامعة.

وأكد المجلس على عمق العلاقة بين الجامعة والمحافظة وأن الجامعة تدعم كافة المشروعات التى تقام بمحافظة المنوفية وهى على عهدها الدائم للقيام بواجبها ودورها تجاه المحافظة والمجتمع بما يساهم فى خدمة المجتمع ورفعة وطننا الحبيب مصر، مؤكدا على الالتزام بتنفيذ أية قرارات تصدر عن السلطة المختصة بهذا الشأن لتحقيق الصالح العام.

كما استعرض مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرية المصرية والتي تعد من أهم المبادرات التي تهتم بالقريه المصريه ومحدودي الدخل، مشيرا إلى ماتم بالاجتماع بقيادة المنطقة المركزية بخصوص هذه المبادرة والذي أكد فيه علي استعداد وجاهزية جامعة المنوفية للمشاركة وتقديم كل الدعم لمبادرة حياه كريمة.

واستأنف مبارك الجلسة بعرض كتاب المجلس الأعلى للجامعات المتضمن دراسة مقترح توحيد الرسوم الدراسية أثناء مدة وقف القيد لطلاب الدراسات العليا من الوافدين، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المنعقدة بشأن استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى واستئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.





كما عرض مبارك ماتمباجتماعات لجنة دراسة تحديد كليات وبرامج جامعة المنوفية الأهلية وتكليف كل من المستشار الهندسي للجامعة ومدير عام الشئون الهندسية بمتابعة الشركة المسئولة عن تجهيز العنابر بمزرعة الراهب التابعة للجامعة بسرعة إنهاء كافة الأعمال الموكلة إليهم لاستقبال القطيع العائد من مزرعة طوخ طنبشا، تكليف عميد كلية الزراعة بالتنسيق مع كافة المسئولين بمزرعة الجامعة بطوخ طنبشا الانتهاء من إخلاء الموقع لتسليمه للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للبدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم نحو إنشاء الجامعة الأهلية والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى حيث تم الاتفاق على تزويد كل مبنى بدور اضافى استعدادًا لمواجهة تزايد الأعداد مستقبلا.

ومناقشة مقترح حول البرامج التي سيتم اختيارها للدراسة بكليات جامعة المنوفية الأهلية، ومسميات البرامج والمدد الزمنية وترتيب الأولويات، والتأكيد علي أن تكون على مستوى متميز وفقًا للمعايير الدولية وتكون جاذبة للطلاب وتلبي احتياجاتهم ومواكبة لمتطلبات سوق العمل.





وتم خلال الجلسة مناقشة جدول الأعمال والأنشطة التى تمت خلال الشهر.



